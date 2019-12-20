В гибридном Toyota RAV4 перенастроят ESP после провального «лосиного» теста

Компания Toyota сообщила о планах по перенастройке системы стабилизации нового, пятого по счету поколения своего кроссовера RAV4 после неудачного «лосиного» теста, который журналисты шведского портала «Teknikensvarld» провели в сентябре этого года.

«Японцы» отреагировали на заявления, ставящие под сомнение безопасность автомобиля, разработкой и выпуском спец-настроек системы курсовой устойчивости (ESP), ориентированных на агрессивную манеру вождения и экстремальные ситуации.

По словам представителей Toyota, клиентам предложат самостоятельно выбрать предпочтительный для них вариант настроек системы ESP. Базовый вариант останется практически без изменений, в то время как второй будет обеспечивать «опережение» срабатывания системы курсовой устойчивости, которое было выявлено в ходе «лосиного» теста.

Сообщается, что новая «прошивка» станет доступна для гибридной версии RAV4, которая как раз и принимала участие в испытаниях шведов на безопасность при резких маневрах, с 2020 года. Не исключено, что новые настройки системы ESP предложат и для бензиновых версий RAV4, хотя их безопасность под сомнение никогда не ставилась.

Напомним, что в ходе «лосиного» теста в середине сентября 2019 года шведскими журналистами было выявлено, что гибридный Toyota RAV4 имеет проблемы с «запаздыванием» срабатывания системы стабилизации на скоростях выше 68 километров в час, что не позволяет ей безопасно совершать резкие маневры.

Несмотря результаты теста, представители компании отметили, что гибридный RAV4 полностью соответствует всем требованиям и успешно прошел все строжайшие процедуры соответствия нормам безопасности перед выходом в продажу.