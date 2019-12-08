Составлен ТОП-5 самых дешевых иномарок в России

Редакция Daily-Motor.Ru составила традиционный ТОП самых доступных иномарок в России, которые можно приобрести по состоянию на декабрь 2019 года.

Лидером данного рейтинга, составленного на основе анализа прайс-листов автопроизводителей, продающих свою продукцию в нашей стране, остается японский бестселлер Datsun on-DO. За 4-дверку, разработанную на базе отечественной Lada Granta, в декабре просят от 490 тысяч рублей.

На второй строчке расположился еще один представитель бренда Datsun – хэтчбек mi-DO. Минимальная стоимость этой модели, которая, в свою очередь, спроектированная на платформе Lada Kalina, по состоянию на декабрь 2019 года составляет 555 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает седан Renault Logan со стартовой ценой в 577 тысяч рублей, за которым идет хэтчбек Renault Sandero с аналогичным ценником.

Последняя и пятая строчка нашего ТОП-а оказалась за узбекским сити-каром Ravon R2, стоимость которого в минимальной комплектации Comfort AT начинается от 646 тысяч рублей. Напомним, что одно время эта модель была лидером нашего ТОП-а, но после временного прекращения продаж в России моделей «Равон» вернулась уже совсем с другим ценником.