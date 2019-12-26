Рассекречен интерьер китайского «клона» Rolls-Royce от Hongqi

Китайский портал «Autohome» рассекретил интерьер местного роскошного седана Hongqi H7 второй генерации, созданного с оглядкой на автомобили британского автопроизводителя Rolls-Royce. В конце ноября в Сети публиковались фотографии экстерьера этой модели, а теперь стали доступны снимки и салона премиум-седана.

Судя по фотографиям, дизайн интерьера нового Hongqi H7 выполнен в собственном для компании стиле, не имея практически никаких заимствований у Rolls-Royce. Внутри автомобиля установлена виртуальная «приборка» и мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, под которых расположились вытянувшиеся дефлекторы обдува. На уровень ниже находится блок управления системой климат-контоля.

Техническое оснащение второго поколения Hongqi H7, которое в отличии от первой генерации спроектировано на собственной платформе FAW вместо Toyota Crown, как было у его предшественника, уже известно. Приводить в движение автомобиль будет мотор FAW 4GC20TD, сочетающийся с «роботом». Мощность двигателя пока не объявлена. Привод, судя по всему, будет задним или полным.

Производство новой генерации роскошного седана Hongqi H7 стартует в мае 2020 года. Презентация автомобиля состоится раньше.