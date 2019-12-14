Обновленную Kia Rio засняли на тестах

Четвертая генерация Kia Rio была представлена в 2017 году, получив весьма радикально измененный дизайн.

В ближайшем будущем корейцы готовят много перемен: новый логотип, Optima может сменить название, а большую часть ресурсов планируется «перекинуть» на сегмент SUV, поэтому Rio, судя по всему, продолжит играть в «экономичную» игру, которая ему так удавалось с в предыдущих поколениях.

Накануне портал Autoevolution опубликовал первые шпионские фотографии рестайлингового хэтчбека Rio, который был заснят на дорогах Европы. При этом рассмотреть дизайн нового «Рио» детально – не получится. Кузов прототипа был скрыт плотным камуфляжем. Тем не менее, корма, как кажется, останется прежней, в то время как в передней часть сменит решетку радиатора.

Моторная линейка Rio в Европе не изменится: 1,2-литровый «атмосферник» и 1-литровый турбомотор. Исключением может стать лишь появление дополнительной гибридной версии с аккумулятором большей емкости, но такой вариант пока находится на рассмотрении и не факт, что в итоге появится в гамме двигателей новинки.