Обновленная Lada 4×4 получила боковую подушку безопасности

Компания «АвтоВАЗ» впервые за 42 года с момента выхода внедорожника Lada 4×4 («Нива») в продажу оснастил её подушкой безопасности. Правда речь идет не о фронтальном «аирбэге», а о боковой подушке. Первые обновленные внедорожники уже начали поступать к дилерам.

Узнать о том, что «вазовцы» решились на такой шаг удалось по фотографиям интерьера реформенной «Нивы», где на боковине переднего сиденья красуется «язычок» с надписью airbag. При этом в пресс-релизах, посвященных обновленной Lada 4×4, данное новшество не фигурировало. Судя по всему, необходимость появления подушки безопасности связана с внедрением обязательного модуля «ЭРА-ГЛОНАСС».

Напомним, что обновленная Lada 4×4 отличается от дореформенной версии наличием другого переднего бампера со встроенными противотуманными фонарями, антенны-плавника на крыше, подогрева сидений, электропривода наружных зеркал заднего вида, салонного фильтра, нового дивана заднего ряда, другой печки и дверных карт, адаптированных под установку динамиков.

Техническая составляющая внедорожника в обновленной версии осталась прежней. Автомобиль оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 лошадиные силы. Связку ему составляет 5-ступенчатая «механика».

Цены на новую Lada 4×4 пока не объявлены. Дореформенная «Нива» сейчас доступна по цене от 523 тысяч 900 рублей.