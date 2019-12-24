Новый Kia Seltos в России будет дороже Hyundai Creta

Компания Kia назвала цены на одну из комплектаций своего нового кроссовера Seltos, который привезут в Россию в первом квартале 2020 года. Будущий конкурент Hyundai Creta в средней комплектации Luxe, оснащенной 2-литровым бензиновым атмосферным двигателем на 149 лошадиных сил, вариатором и передним приводом, будет стоить от 1 миллиона 349 тысяч 900 рублей.

Таким образом, в примерно сопоставимых комплектациях стоимость нового «Киа Селтос» оказалась дороже «Хендэ Крета» на 134 тысячи 900 рублей, поскольку за «похожую» переднеприводную 2-литровую версию Creta с АКПП просят от 1 миллиона 215 тысяч рублей.

В комплектацию Luxe новый Kia Seltos получит: камеру заднего вида, 16-дюймовые колеса, задние парктроники, климат-контроль и мультимедийную система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Напомним, что новый корейский кроссовер помимо версии с 2-литровым бензиновым «атмосферником» будут продавать в России с 1,6-литровым атмосферным агрегатом на 120 «сил» и 6-ступенчатой МКПП или АКПП, а также с 1,6-литровым турбомотором на 177 «скакунов» и роботом с двойным сцеплением.

Стоимость остальных версий Kia Seltos для России назовут ближе к началу продаж. Производство кроссовера уже ведется на мощностях завода «Автотор» в Калининграде.