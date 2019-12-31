Chery готовит для России кроссовер Tiggo 8

Китайская автомобильная марка Chery готовит для российского рынка очередную новинку. На сей раз речь идет о флагманском кроссовере Tiggo 8, который накануне получил сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). До дилеров в РФ новая модель от Chery появится во втором квартале 2020 года.

Презентация нового Tiggo 8 состоялась еще в начале 2018 года. Дизайн автомобиля выполнен в стиле концепт-кара Exeed TX. Летом 2018 года кроссовер вышел в продажу в Китае, а спустя год прошел процедуру обновления. Пока неизвестно, какую версию привезут в Россию.

В случае, если ей все-таки окажется рестайлинг-модификация, то кроссовер получит современную решетку радиатора с горизонтальными хромированными полосами, головную оптику в старом стиле, но с другой «начинкой», а также динамические поворотники. В салоне будет установлена другая передняя панель, иные дефлекторы обдува и виртуальная «приборка», новый руль и переделанные дверные карты.

На российском рынке продавать Chery Tiggo 8 будут как в 5-местном, так и 7-местном исполнениях. Привод – только передний.

Под капот кроссовера установят безальтернативный 2-литровый турбированный агрегат на 170 лошадиных сил с пиковым крутящим моментом в 250 Нм. Связку ему составит только один вариант трансмиссии – бесступенчатый «автомат».

Цены на новый Chery Tiggo 8 объявят ближе к началу продаж в РФ. В Китае за кроссовер просят от 88 тысяч 800 юаней или 790 тысяч рублей по текущему курсу.