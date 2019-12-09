Больше не «Шевроле»: внедорожник Chevrolet Niva станет Lada Niva

Компания General Motors заявила о выходе из совместного предприятия с «АвтоВАЗом». Российская сторона выкупила долю американцев в СП (50% акций), став полноправным владельцем единственной модели в линейке «GM-АвтоВАЗ» – внедорожника Chevrolet Niva. Сумма сделки не раскрывается.

Вместе с уходом General Motors из названия этого автомобиля уйдет и бренд Chevrolet, правда произойдет это не сразу. На время переходного периода внедорожники будут продолжать выпускать под маркой Chevrolet, но позже автомобили будут продаваться под брендом Lada. На более отдаленную перспективу запланировано полное переименование «GM-АвтоВАЗ».

Напомним, что до подписания соглашения о консолидации уже бывшего совместного предприятия с General Motors «АвтоВАЗ» владел равными долями в СП с американской стороной. Теперь ему принадлежит 100% совместного предприятия.