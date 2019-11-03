Составлен ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в ноябре

Сегмент кроссоверов и внедорожников в России является одним из самых перспективных и популярных в последние годы, но часто приобрести автомобиль класса SUV имея в наличии менее 1 миллиона рублей сложно. Редакция Daily-Motor.Ru составила ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России, которые по состоянию на ноябрь 2019 года можно купить в России по цене менее миллиона.

Открывает пятерку самых доступных SUV в РФ, стоимость которого стартует с отметки в 719 тысяч рублей. В этой версии француз комплектуется 1,6-литровым бензиновым мотором на 114 «сил», «механикой» и передним приводом.

Четвертым стал китайский Lifan X50, за который в минимальной комплектации в ноябре просят от 689 тысяч 900 рублей. Кроссовер 2019 модельного года комплектуется в стартовой версии Comfort 1,5-литровым мотором на 103 лошадиные силы, МКПП и передним приводом.

Тройку лидеров в рейтинге самых дешевых кроссоверов открывает еще один китаец – Chery Tiggo 2. Стоимость этой модели в ноябре составляет от 673 тысяч рублей за минимальную комплектацию Basic. «Паркетник» оснащается 1,5-литровым двигателем на 106 л.с. и передним приводом, которые сочетаются с МТ.

Второе место досталось американско-российскому внедорожнику Chevrolet Niva по цене от 667 тысяч рублей. «Шнива» оснащается 1,7-литровым бензиновым агрегатом на 80 «сил», работающим в связке с механической трансмиссией.

Самым дешевый кроссовером/внедорожником в России в ноябре вновь стала Lada 4×4. Стоимость этой отечественной модели начинается от 523 тысяч 900 рублей за 3-дверную версию. Приводит в движение «Ниву» 1,7-литровый 87-сильный двигатель, работающий в паре с «механикой» и полным приводом.