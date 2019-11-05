Новую Skoda Octavia показали на видео

Чешская Skoda опубликовала тизерный видеоролик, в котором частично рассекретила экстерьер нового поколения модели Octavia. Презентация новинки состоится чуть меньше, чем через неделю – 11 ноября на специальном мероприятии в Праге.

Ожидается, что первым дебютирует универсал Octavia Combi. Лифтбэк покажут через несколько недель.

На 18-секундном видео можно увидеть светодиодную оптику новой «Октавии», которая вновь имеет традиционный дизайн в едином блоке, избавившись от спорного 2-секционного решения. Полностью задние фонари получили динамические поворотники.

На крышке багажника крупными буквами написано: «SKODA», тем самым заменив круглый шильдик с логотипом марки, который был у её предшественников.

Технические характеристики новой Octavia объявят на презентации автомобиля 11 ноября.