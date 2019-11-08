Mercedes-benz подтвердил появление электрического Gelandewagen

Глава концерна Mercedes Benz сообщил о том, что в компании на обсуждении действительно стоит вопрос о будущем модели G-Class.

В последнее время ходило немало слухов о том, что легендарные дорогостоящие внедорожники всё-таки снимут с конвейера. Однако, руководство марки решило подойти к этому вопросу более лояльно и продлить «жизнь» автомобиля ещё на несколько лет. Так, появились данные о том, что Gelandewagen станет полностью электрифицированным автомобилем и вероятнее всего пополнит линейку ЕQ. К сожалению, глава фирмы пока не рассказал, когда именно стоит ждать появления на рынке внедорожника, и какие он получит технические характеристики.

Напомним, что ещё в прошлом году ходили слухи о появлении сверхэкологичного внедорожника G-Class. Тогда инициатором такого предложения стал никто иной, как Арнольд Шварценеггер. Дело в том, что у него в гараже уже находился электрифицированный Gelandewagen, который был создан с помощью сил сторонней компании, и актёр был уверен, что в будущем немецкая модель сможет вернуть былую популярность именно благодаря электрификации.