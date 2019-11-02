Какой он, «китайский BMW X4»? Тест-драйв Haval F7x

На прошлой неделе исполнительный директор российского офиса Haval Жером Сего в рамках пресс-завтрака с журналистами заявил, что через пять лет компания будет продавать в России столько же автомобилей, что и Hyundai с Kia. Заявление, скажем прямо, весьма амбициозное, учитывая популярность корейских кроссоверов в нашей стране и недоверие к продукции китайского автопрома.

Тем не менее, в отличие от земляков, Haval уже делает для достижения своей цели всё, что от него зависит: они первыми построили в России собственный завод и первыми переформатировали дилерскую сеть, опережая всех остальных китайских автопроизводителей по объемам продаж в России.

Помочь в старте гонки за «корейцами» должны новые модели, часть из которых уже собирают на недавно открывшемся предприятии в городе Узловая (Тульская область), в то время как другие появятся на конвейере в ближайшие годы. Одной из них является кроссовер F7, уже продающийся у нас в стране и пользующийся неплохим спросом.

Но дополнительного рывка китайцы планируют добиться с выводом его купеобразного собрата F7x – молодежного кроссовера, выполненного в новомодном для бюджетного сегмента форм-факторе «купе», который вберет в себя все последние технические наработки бренда, расположившись чуть выше «Эф-7».

Для того, чтобы протестировать этот кроссовер, мы отправились под Тулу, где нам выдали свежесобранные в Узловой (днем ранее здесь состоялась российская презентация этой модели), автомобили.

Дизайн – его всё

Да, как и в F7, в новом F7x, взглянув на него со стороны, можно найти множество знакомых дизайн-решений других автопроизводителей, но при этом компании удалось нащупать гармонию между собственными разработками и заимствованиями, чего порой не получается у других китайских марок.

И если в дизайне F7 отлично смотрелась только «морда» и «корма» по-отдельности, в то время как профиль казался достаточно скучным, заваленные задние стойки превратили кузов F7x в завершённый проект, который отлично выглядит со всех сторон, за что его ещё до выхода в Сети прозвали «китайским BMW X4».

Из-за такой геометрии кузова высота новинки по сравнению с собратом F7 снизилась на 35 мм, что заставило перекроить оконную линию. Эти изменения пошли ей на пользу – визуально она стала выглядеть более опрятно. Длина сократилась на 5 мм, в то время как ширина и колесная база остались прежними – 1846 и 2725 мм соответственно. Клиренс – 190 мм.

С объемом багажника «хавейловцы» решили схитрить, ограничившись заявленным показателем при сложенных задних сидениях (1152 литра). Не достался новому F7x и сервопривод багажной двери, хотя для этого класса такая функция уже давно считается обязательной.

Кстати, на шторку в багажнике в называемой компанией «входной» комплектации Comfort рассчитывать тоже не стоит. Она появляется только в версиях Elite и Premium. В чем логика такой экономии – большой вопрос.

Передняя часть интерьера скроена по-азиатски необычно и динамично, сохраняя при этом лаконичность.

Добиться этого удалось за счет развернутого к водителю монитора мультимедийной системы, получившего алюминиевую шайбу управления, которой не было у F7 (на её месте красовалась заглушка).

Девятидюймовый дисплей с разрешением 1280×720 хоть и заявлен, как антибликовый, но по факту таким не является, в чём удалось убедиться несколько раз в ходе поездки, когда солнце решило почтить нас своим вниманием. Но, более важным является тот факт, что интерфейс системы работает как часы, никаких тебе зависаний и подтормаживаний – браво!

За счет вывода большинства систем управления автомобилем на «мультимедийку» (она поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, но лишена штатной навигации), кнопок на центральной консоли – необходимый минимум, чего не скажешь о рулевом колесе, где левый блок перенасыщен лишними функциями: клавиши приёма звонка и его сброса зачем-то выведены по отдельности. А вот кнопка обогрева рулевого колеса находится там, где и должна – на рулевом колесе, а не под левым коленом, куда её часто любят прятать эргономисты.

Передняя панель выполнена с закосом под карбон. Выглядит эффектно и на ощупь сделано весьма добротно.

В максимальной комплектации Premium (наш тестовый автомобиль), имеется кожаная отделка со вставками, цвет которых, к сожалению, выбрать не получится – только бело-желтые.

Почему был выбран именно этот цвет, внятного ответа мы так и не получили. Впрочем, в начальных версиях, именуемых Haval не базовыми, а «входными», людей, страдающих перфекционизмом эта проблема не коснется – обычные тканевые сиденья будут идти без цветовых вычурностей.

Несмотря на купеобразный силуэт, неудобств на заднем ряду замечено не было, но есть свои нюансы, касающиеся наклонной крыши. Дело в том, что спинки заднего дивана имеют несколько диапазонов регулировки, что несомненно огромный плюс, правда в максимально откинутом положении, запаса над головой практически не остается.

В целом же, к пространству на заднем ряду, главным образом для ног и колен, не придраться, за что спасибо колесной базе в 2725 мм. Места там столько, сколько нет у автомобилей классом выше. Для задних пассажиров предусмотрены и воздуховоды, и подогревы, и даже один USB-разъем для подзарядки гаджетов.

Из новшеств в оснащении F7x, которых не получить в F7 ни за какие деньги: цифровая «приборка» с неплохой графикой. Было бы очень интересно посмотреть, как она поведет себя в морозы под -30, но в околонулевых температурах, в которых мы тестировали F7x, функционировала она адекватно и без подвисаний. Графика – на хорошем уровне. А вот вентиляции сидений и беспроводной зарядки, которые есть у китайской версии этой модели, российскому F7x не досталось.

Обзорность за рулем из-за компактного лобового стекла, которое вдобавок ко всему имеет вполне себе неплохой угол наклона – средняя. Впрочем в оснащении присутствует система кругового обзора с динамической траекторией, которая поможет в сложной ситуации при парковке, вот только картинка, выводимая с неё на 9-дюймовый дисплей мультимедии не отличается высоким качеством.

Здесь же и адаптивный круиз-контроль с системой автоматического торможения, которую я активировал за время теста с десяток раз. Не промахнулась она ни разу. Радар в переднем бампере, сканируя полосу, мгновенно переключается с автомобиля на автомобиль при перестроениях и обгонах, подстраиваясь под скорость потока, и оттормаживаясь при приближении на опасную дистанцию, причем делает это на удивление плавно.

К сожалению, усесться за рулем удобно, оказалось проблематично, так как F7x сохранил недостаток своего собрата в виде недостаточного хода рулевой колонки по вылету. Странным показалось и отсутствие в максимальной комплектации поясничного подпора.

С учетом того, что F7x расположен в линейке «Хавэйл» чуть выше F7, двигатель ему достался только топовый – 2-литровый турбомотор на 190 «лошадей». Младший 1,5-литровый 150-сильный агрегат, с которым F7 продается сейчас в стартовых комплектациях, «китайскому X4» не завезли. Коробка: 7-диапазонный робот с двойным сцеплением «мокрого» типа, разработкой которой занимался Герхард Хеннинг, раньше работавший над похожей трансмиссией для Mercedes-Benz.

Мотор на 190 «сил» на городских скоростях работает без сюрпризов. По трассе в обгонах при кик-даунах «робот» кажется задумчивым. Благо существует спорт-режим и подрулевые лепестки, выполненные из алюминия, которые выступают для него своего рода будильником. Руль мог бы быть и более информативным – ноль кажется слегка размазанным. Высокий кузов и длинноходная подвеска при резких маневрах дают внушительные крены. Над настройками явно ещё можно поработать!

Шумоизоляция арок и двигателя – на неплохом уровне, вот только картину немного портят аэродинамические шумы, скребущиеся в салон от огромных, и кстати, в то же время очень удобных боковых зеркал. Проявляются они после 110 км/ч, и постепенно нарастают с набором скорости.

А вот подвеска оставила отличное впечатление. Связка переднего «МакФерсона» и независимой 2-рычажки сзади одинаково чётко глотает как большие ухабы на асфальте, так и «мелочевку».

Ребятам из Haval стоит отдать должное – в маршруте они выбрали для нас практически все возможные покрытия – от идеальной автострады, объездных полевых дорог с замерзшей колеёй и залитыми водой глубокими грязевыми ямами, до бетонных плит с неплотными стыками.

F7x проявил себя молодцом даже там, где я от него не ждал – на бездорожье. Где казалось бы, проехать невозможно, кроссовер проскакивал почти без пробуксовок. Диагональные вывешивания для F7x также не проблема. Во-многом в этом заслуга системы интеллектуального полного привода, работающей за счет электромагнитной многодисковой муфты фирмы BorgWarner.

Система имеет возможность выбора режимов как для грязи, так и для песка со снегом. В общем, проходимость кроссовера приятно удивила.

Что по ценам?

На момент написания статьи цены на Haval F7x неизвестны. Объявить их обещают 7 ноября с запуском продаж этого кроссовера в России. С учетом того, что его собрат F7 c 2-литровым мотором стоит от 1 миллиона 549 тысяч рублей, то можно предположить, что ценник за купе-кроссовер будет тысяч на 120 – 150 дороже.

Технические характеристики:

Двигатель: 2-литровый бензиновый с турбонаддувом (190 л.с./340 Нм);

Трансмиссия: 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа;

Привод: передний 2WD, подключаемый полный 4WD;

Длина/ширина/ высота (мм): 4615, 1846, 1655;

Колесная база: 2725 мм;

Дорожный просвет: 190 мм;

Объем багажника при сложенных задних сиденьях: 1152 литра;

Вес: 2WD: 1688 кг / 4WD: 1756 кг;

Время разгона 0-100 км/ч: 9-секунд (версия 2WD);

Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км): 2WD:8,8 / 4WD:9,4;

Цена: пока неизвестна.