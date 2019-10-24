Haval к 2025 году намерен опередить в России Kia и Hyundai

Автомобильная компания Haval, являющаяся дочерней для китайского концерна Great Wall, поделилась амбициозными планами на будущее на российском рынке. По словам исполнительного директора «Хавейл Мотор Рус» Жерома Сего, автопроизводитель намерен к 2025 году продавать в РФ по 100 тысяч своих кроссоверов и внедорожников, заняв минимум 5% рынка.

Главными конкурентами для себя Haval видит кроссоверы и внедорожники Kia и Hyundai, которых компании уже удалось опередить по продажам в родном Китае. Теперь же, аналогичная цель поставлена и для российского рынка.

Напомним, что план компании Haval на 2019 год составлял 15 тысяч машин и уже вряд ли будет выполнен. Правда причина «провала» связана не с низким спросом, а с неспособностью обеспечить всех клиентов, оставивших предзаказы, машинами. Тульский завод, выпускающий новую модель F7, из-за отсутствия комплектующих пока собирает только более дешевые версии, в то время как основной спрос идет на «топовые» версии этого «паркетника».

К компании уверены, что появление в модельном ряду марки нового кросс-купе Haval F7x позволит им наверстать упущенное, закрепив лидерство среди китайских марок в РФ.