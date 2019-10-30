Haval представил новое кросс-купе F7x для России Китайский бренд Haval представил в России новое кросс-купе F7x. Автомобиль показали журналистам на заводе марки в городе Узловая (Тульская область).

Технически кроссовер повторяет своего собрата F7, уже продающегося в России, но отличается внешне за счет купеобразного силуэта и имеет расширенное оснащение.

В моторной гамме F7x остался только «топовый» 2-литровый турбированный мотор, мощность которого составляет 190 лошадиных сил.

Связку ему составляет 7-диапазонная роботизированная трансмиссия с мокрым сцеплением. Привод может быть как передним, так и полным.

Кроссовер будет предлагаться покупателям в трёх комплектациях: Comfort, Elite и Premium. Цены объявят на старте продаж — 7 ноября.