Интерьер новой Skoda Octavia показали на первых фото

Компания Skoda продолжает дразнить своих покупателей, поочередно выпуская тизеры нового поколения популярной модели Octavia. Сегодня утром штаб-квартира чешской марки выложила в Сеть первые эскизы интерьера новинки, судя по которым новая «Октавия» со сменой генераций переживет революционный апдейт.

В первую очередь глядя на скетч салона автомобиля можно отметить появление во внутреннем убранстве Octavia полностью измененной «приборки», которая стала многоуровневой.

Рулевое колесо сменится на новое, 2-спицевое, а на месте селектора трансмиссии будет установлен электронный джойстик, в то время как система климат-контроля станет 3-зонной.

Напомним, что вчера Daily-Motor.Ru публиковал видеотизер новой Skoda Octavia, презентация которой состоится 11 ноября этого года. Со сменой поколений автомобиль лишится своеобразной головной оптики, разделенной на секции из двух блоков, вернувшись к объединенным блокам фар. Продажи новинки в Европе стартуют в начале 2020 года. Информации о том, когда новую «Октавию» привезут в России, пока нет.

Нынешняя генерация этой модели, продающаяся сейчас в России, доступна для покупателей по цене от 1 миллиона 119 тысяч рублей.