Бренд Datsun может покинуть Россию

Согласно информации, опубликованной агентством Reuters, компания Nissan рассматривает возможность сокращения своего присутствия на некоторых рынках, в том числе и российском, что подразумевает закрытие бренда Datsun. Напомним, что под данной маркой сейчас «Ниссан» продает бюджетные автомобили, а в РФ эта компания представлена двумя моделями on-DO и mi-DO.

Помимо России бренд Datsun представлен также на рынках: Китая, Индии, Индонезии, Непала, Малайзии, Белоруссии и Казахстана. По данным источника, японская бюджетная марка может покинуть любой из данных рынков, кроме китайского.

В головном офисе Nissan пока не комментируют эту информацию, обещая огласить свои планы до конца этого месяца, когда будет сформирован окончательный план.

Производство автомобилей марки Datsun на сегодняшний день ведутся на мощностях предприятия «АвтоВАЗа». Седан on-DO и хэтчбек mi-DO спроектированы на «вазовской» платформе и продаются по цене от 490 тысяч и 555 тысяч рублей соответственно.