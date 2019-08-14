Стало известно, когда Lada Vesta получит вариатор

Несмотря на то, что откровенно говоря не самая популярная в модельной линейке «АвтоВАЗа» Lada Xray уже продается с бесступенчатым вариатором, бестселлер Lada Vesta до сих пор не получил такую трансмиссию. Тем не менее, на днях стало известно, что «Веста» точно получит такую коробку, но произойдет это еще не скоро.

«Подтверждаем, что ведем работу над этим автомобилем, но пока очень рано говорить о каких-то планах по его выпуску и датах», – заявил глава пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский в эфире на радио «Говорит Москва».

Тем не менее, на вопрос о том, когда следует ждать появления Vesta с бесступенчатым вариатором в продаже, топ-менеджер ответил следующее:

«Скажу аккуратно: в ближайшие год-два».

Других подробностей об этом проекте у руководителя PR-отдела Lada выведать не удалось, поэтому пока непонятно, шла речь только о седане или же вариатор появится и на универсалах Vesta.

Напомним, что в качестве такой коробки передач планируется задействовать вариатор фирмы Jatco с индексом JF015E. Ресурс этой трансмиссии, по данным компании, составляет минимум 250 тысяч километров.

Сейчас же Lada Vesta продается только с двумя вариантами коробкой передач: 5-ступенчатой «механикой» и роботизированной трансмиссией (АМТ).