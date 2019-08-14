Опубликованы первые изображения Kia Mohave

Компания Kia готовит к дебюту обновленную версию внедорожника Mohave. Накануне в Сети появились первые изображения новинки, судя по которым автомобиль многое перенял у концепта Mohave Masterpiece.

Внедорожник получил множество отличий в дизайне по сравнению с предшественником, обзаведясь в передней части кузова множеством хромированных элементов, переработанными крыльями и другим капотом. В кормовой части поменялись фонари и дверца багажного отделения.

Ожидается, что Kia Mohave сохранит под капотом 3-литровый турбодизельный агрегат, выдающий от 250 до 260 лошадиных сил в зависимости от рынка. В интерьере внедорожника задействуют более качественные материалы отделки, а также установят современную мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем.

Официальный дебют рестайлингового Kia Mohave состоится в Южной Корее в сентябре 2019 года. Доберется ли обновленный Mohave до России, пока нет.