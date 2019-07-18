Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4×4 выходит в продажу

В распоряжении одного из дилеров Lada в Тольятти появился в продаже внедорожник Апал-21541 «Сталкер». Машина 2019 года выпуска разработана на базе Lada 4×4, но имеет дизайн, перекликающийся с немецким «Гелендвагеном».

В основе конструкции данной модели лежит пространственно-трубчатый каркас из тонкостенных стальных труб. Все агрегаты для автомобиля были заимствованы у Lada 4×4.

Разработкой внедорожника занималась компания «Апал», основным направлением деятельности которой является изготовление пластмассовых изделий. Именно по этой причине большинство внутренних панелей машины выполнены из пластика.

Длина Stalker Apal-21541 составляет 3550 мм, ширина – 1646 мм, а высота – 1751 мм соответственно. Приводит в движение внедорожник 1,7-литровый «нивовский» бензиновый мотор и полноприводная трансмиссия. Экологический класс «Сталкера» – Евро-5.

Предполагается, что всего будет выпущено порядка партия из 150 машин. Стоимость автомобиля составит 1 миллион 233 тысячи рублей, пишет «Drom».