Subaru запустила серийное производство моделей Legacy и Outback 2020

Японский автопроизводители сообщил о том, что такие модели, как Legacy и Outback 2020 уже встали на конвейер. Производство было налажено на заводе в одном из штатов США.

Напомним, что эти популярные модели в новом поколении порадуют своих владельцев принципиально новой платформой, которая легла в их основу. Сообщается, что она значительного повысит уровень управляемости машиной, а также улучшит показатели безопасности.

Что касается силовых агрегатов, то устройства будут оснащены моторами объёмом на 2.5 литра, которые имеют мощность в 182 лошадиные силы. Ему альтернативой станет турбированный агрегат на 2.4 литра, который имеет мощность в 260 лошадиных сил. Оба двигателя будут сочетаться с вариаторной трансмиссией и системой полного привода.

Лагендарные модели Subaru также получат массу современных дополнений, включая огромный широкоформатный сенсорный экран информационно-развлекательной системы и многое другое. Старт же продаж машин должен ориентировочно начаться осенью этого года.