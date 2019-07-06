Представлена цифровая «приборка» для Lada Vesta

Как известно, раньше цифровая приборная панель была прерогативой исключительно премиальных автомобилей. Но в скором времени все изменится. У владельцев отечественной Lada Vesta, являющейся бюджетной моделью, появится возможность укомплектовать свой автомобиль цифровой «приборкой».

Накануне в Сети появились фотографии шести вариаций такой приборной панели, которую разрабатывает фирмы Dop-Shop. Визуально все они имеют небольшие отличия, но концепция является одинаковой – виртуальные стрелки спидометра и тахометра, индикаторы уровня горючего в баке и температура масла в двигателе. Бортовая информация выводится по центру.

Согласно информации, опубликованной производителем, виртуальная «приборка» будет выводить все показатели автомобиля, анализировать его расход, пробег и многие другие параметры.

Информации о том, сколько будет стоить такой тюнинг для «Весты», пока нет.