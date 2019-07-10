Появилась свежая информация о первом пикапе Hyundai

Несмотря на то, что концепт-версия пикапа Santa Cruz, была показана еще в 2015 году, до серийного производства автомобиль так и не добрался. Несмотря на это, корейцы не отказываются от планов по запуску этой модели в серию, а накануне вице-президент «Хендэ» и вовсе сообщил, что производство пикапа будет осуществляться на территории США.

По словам господина Майкла О,Брайена, организация сборки новой модели Hyundai в Соединенных Штатах позволит компании избежать 25-процентного налога на ввоз импортных автомобилей. Стремление по выводу серийной версии Santa Cruz в США является вполне логичным, поскольку именно на этом рынке наблюдается наибольший спрос на автомобили данного сегмента.

Согласно последним данным, серийный Santa Cruz не будет похож на прототип 2015 года, что связано с изменением фирменного стиля марки за последние годы. Что касается платформы для пикапа, то в качестве нее выступит архитектура кроссовера Tucson следующего поколения.