Новый кроссовер Kia Seltos выйдет в продажу в России в 2020 году

Южнокорейская Kia назвала предварительную дату начала продаж на российском авторынке своего нового компактного кроссовера Seltos. Автомобиль, рискующий стать главным конкурентом бестселлера Hyundai Creta на рынке SUV нашей страны, доберется до дилеров «Киа» в РФ в 2020 году. В модельной линейке бренда кроссовер расположится между моделями Soul и Sportage.

Новый «Селтос» будет построен на архитектуре K2. На этой же «тележке» созданы хэтчбек Ceed и кроссовер Soul новой генерации.

Длина новинки составит 4370 мм, высота – 1615 мм, а размер ее колесной базы будет равен 2630 мм. Кроссовер оснастят фирменной решеткой радиатора «улыбка тигра», светодиодными ДХО, а также 3D-поворотниками.

В интерьере автомобиля установят 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы и многофункциональное рулевое колесо.

В моторную линейку кроссовера войдет 1,6-литровый бензиновый двигатель с турбиной T-GDI, выдающий 177 «лошадок» при 265 Нм крутящего момента. Кроме него будет предложен 2-литровый «атмосферник» на 149 лошадиных сил и 180 Нм вращающего момента, а также 1,6-литровый «дизель» на 134 л.с.

Варианты трансмиссий: 6-диапазонный «автомат», 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением и вариатор. Привод может быть как передним, так и полным.