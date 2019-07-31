Новый Hyundai ix25/Creta впервые засняли при дневном свете

В Сети появились первые шпионские фотографии нового поколения кроссовера ix25 (он же Creta), сделанные при дневном свете. Автомобиль, кузов которого не имел никакого защитного камуфляжа, засняли корейские СМИ на местных дорогах.

Новая генерация данной модели полностью готова к выводу на мировой рынок. Первой страной, где стартуют продажи ix25/Creta, станет Китай. Произойдет это уже в августе.

Новинка получила практически идентичные габаритные размеры по сравнению с предшественником, но при этом обзавелась абсолютно другим дизайном.

Кроссовер оснастили новой фирменной каскадной решеткой радиатора, 2-уровневой головной оптикой, другими бамперами, а также задними светодиодными фонарями необычной формы.

Внутри новая «Крета» обновилась не менее заметно, чем снаружи. Кроссовер получил габаритную центральную консоль, в топовых комплектациях оснащенную большим вертикальным дисплеем мультимедийной системы, другой селектор переключения передач, более комфортные сиденья, усеченное рулевое колесо и модернизированную переднюю панель.

В Китае новинка будет комплектоваться 1,6-литровым атмосферным мотором на 123 лошадиные силы, а также 1,4-литровым турбомотором на 140 «скакунов». Связку первому составит 6-ступенчатая «механика» или автоматическая трансмиссия, а второму – 7-скоростная роботизированная коробка передач. Привод – как передний, так и полный.