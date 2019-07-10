Новую Hyundai Creta вновь сфотографировали без камуфляжа

Южнокорейская Hyundai в скором времени начнет продажи на китайском авторынке новой генерации своей популярной модели – ix25. На российском и многих других рынках данный кроссовер известен под названием Creta.

Презентация автомобиля в предсерийной версии состоялась в апреле, а на днях в Сети появились шпионские фотографии новой «Креты» без камуфляжа, опубликованные китайскими СМИ. Судя по ним, отличаться товарная версия кроссовера от предсерийной ничем не будет.

Предполагается, что габаритные размеры новой Creta окажутся больше, чем были у предшественницы. В моторную линейку кроссовера в Китае войдут 1,4-литровый турбированный бензиновый мотор на 130 «скакунов», а также 1,6-литровый «атмосферник» на 125 лошадиных сил. Пару турбомотору составит «робот», а атмосферному двигателю – как МКПП, так и «автомат».

В продажу в КНР второе поколение Hyundai Creta поступит в августе этого года. До индийского рынка кроссовер доедет в 2020-м.

Информации о том, когда новая «Крета» появится в России, пока нет.