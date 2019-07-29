Названы рублевые цены на новое поколение Suzuki Jimny

Отечественный офис японской Suzuki опубликовал цены на новое поколение своего компактного внедорожника Jimny для российского авторынка. Официальный дебют данной модели в нашей стране состоится только 1 августа, однако стоимость автомобиля стала известна уже сейчас и она оказалась весьма внушительной.

Так, за базовую комплектацию «Джимни» в РФ будут просить от 1 миллиона 359 тысяч рублей, пишет портал Motor1 со ссылкой на собственные источники. В данной версии под названием GL Jimny будут продавать с 5-ступенчатой МКПП. В свою очередь, за модификацию с 4-ступенчатым «автоматом» покупателям в России придется заплатить на 60 тысяч рублей больше – 1 миллион 419 тысяч рублей. Что касается «топовой» комплектации, то она оценена в 1 миллион 569 тысяч рублей.

Во всех комплектациях новое поколение Suzuki Jimny будет иметь безальтернативный 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 102 лошадиные силы.

В арсенал базового оснащения внедорожника войдут: помощник при старте в гору, система ABS, датчики давления в шинах и система курсовой устойчивости ESP.