Lada XRay Cross с вариатором – почти за миллион рублей

Чуть больше чем через неделю, 22 июля, в продажу в России поступит новая версия городского хэтчбека Lada XRay, оснащенного бесступенчатой трансмиссией (вариатор). По предварительным данным, стоимость «ХРей» с коробкой передач японской фирмы Jatco составит в максимальном исполнении порядка 980 тысяч рублей.

По информации портала «РГ» со ссылкой на собственные источники внутри «АвтоВАЗа», помимо новой трансмиссии, раньше не устанавливавшейся на автомобили Lada, в XRay дебютирует новая мультимедийная система с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Автомобиль лишится селектора выбора режимов движения Lada Ride Select, которая на версия с МКПП может использоваться водителем для переключения вариантов системы стабилизации для разного дорожного покрытия, а также отключает электронных помощников.

Связку вариатору составит исключительно 1,6-литровый бензиновый мотор Nissan HR16, выдающий 113 лошадиных сил мощности при 152 Нм момента. С места до первой «сотни» в таком оснащении хэтчбек будет разгоняться за 12,8-секунды, а его «максималка» составит 162 километра в час.