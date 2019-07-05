Когда второе поколение Hyundai Creta выйдет в продажу в России

Южнокорейская Hyundai во всю готовится к запуску в продажу на китайском авторынке второго поколения своего бестселлера ix25, известного на других рынках, в том числе и в России, под названием Creta. Кроссовер, имеющий статус бестселлера, должен добраться до дилеров «Поднебесной» уже в этом году, а в 2020-м его реализация начнется на рынке Индии.

Накануне стало известно, когда вторая генерация «Хендэ Крета», удерживающего звание самого популярного кроссовера в стране с запуска его продаж, поступит в продажу в России. Предварительную дату появления в реализации Creta второго поколения назвал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

В интервью порталу «Колёса.ру» топ-менеджер сообщил, что новая «Крета» доберется до нашей страны в 2021 году.

«У нас – в 2021 году, это совершенно точно», – заявил господин Калицев.

Таким образом, до России второе поколение Hyundai Creta доедет спустя два года с момента запуска этой модели в Китае и спустя год после ее появления в продаже в Индии.