Хэтчбек Lada Vesta – каким он мог бы быть

Еще до запуска в серию Lada Vesta по задумке руководства «АвтоВАЗа» в данное семейство должны были войти: седан, универсал, кросс-версия универсала и хэтчбек. Весной 2015 года на закрытом мероприятии представители российского автогиганта показали хэтчбек, а спустя некоторое время появились некоторые характеристики «Весты» в таком кузове.

Хэтчбек должен был получить длину в 4250 мм против 4410 мм у седана, а его аэродинамический фактор должен был составить 0,85 м2 вместо 0,82 м2 у 4-дверки. Однако в итоге автомобиль так и не встал на конвейер.

В 2016 году бывший руководитель «АвтоВАЗа» Николя Мор на вопрос журналистов о том, появится ли в продаже хэтчбек, ответил следующее:

«Нет. Универсал удовлетворит большую часть спроса на подобную модель».

Несмотря на это ежегодно в Сети появлялись различные неофициальные рендеры хэтчбека Lada Vesta, который, судя по изображениям, мог получиться весьма привлекательным внешне, но каким в реальности он мог оказаться, остается только догадываться.