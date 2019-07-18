Финны разочаровались в автомобилях Lada Vesta

Еще в конце 2015 года ведущий финский производитель покрышек – компания Nokian – приобрела в свой автопарк два автомобиля Lada Vesta. Финны считали, что эти машины отлично подойдут для тестов зимних покрышек на заснеженных полигонах, в частности на самом северном из них – в Ивало, где до этого основными «рабочими лошадками» были автомобили Volkswagen Golf GTI и Polo GTI. В итоге все получилось не так, как планировалось.

Проблемы с «Вестами» начались практически сразу после первых выездных обкаток покрышек. По словам одного из испытателей резины Янне Лайтинена, работающего на Nokian, российские седаны сильно заносило как на снегу, так и на льду. Происходило это сразу после того, как он отпускал газ. Более того, при езде по неровностям у машин сильно скрипела крыша, а если в районе полигона температура опускалась до -30 градусов по Цельсию, то под обивкой сидений появлялся замерзший конденсат, издававший хруст при езде по треку.

В итоге в Nokian решили отказаться от использования автомобилей Lada Vesta в качестве тестовых, поскольку спустя некоторое время со старта их эксплуатации на них были также обнаружены некорректная работа тормозной системы и управляющей электроники.

С 2017 года оба автомобиля находятся на одной из стоянок Nokian и если её покинут, то наверняка сразу в утиль.