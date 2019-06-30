Составлен ТОП-5 самых дешевых иномарок в России

Редакция Daily-Motor.Ru продолжает цикл публикаций рейтингов самых доступных иномарок, представленных на российском авторынке. В июне самой дешевой иномаркой в России вновь стал японский седан Datsun on-DO, предлагающийся по цене от 480 тысяч рублей. Четырехдверка продается в базовой комплектации с 1,6-литровым мотором на 87 лошадиных сил и «механикой».

На второй строчке расположился еще один седан – Renault Logan, а за ним, на третьей позиции – хэтчбек Renault Sandero. Обе модели были доступны для россиян в июне со стартовым ценником от 569 тысяч за базовую версию с 1,6-литровым 82-сильным мотором и МКПП.

Четвертая позиция в нашем ТОП-е оказалась за хэтчбеком Datsun mi-DO. Автомобиль в начальной комплектации продается на российском авторынке по цене от 605 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести автомобиль, укомплектованный 87-сильным бензиновым 1,6-литровым двигателем и «механикой».

Пятерку рейтинга самых доступных иномарок в РФ, составленном журналистами Daily-Motor.Ru, замыкает Kia Picanto. Компактный сити-кар продают в России в июне по базовой цене от 629 тысяч 900 рублей.