Новая LADA 4×4 появится не ранее 2022 года

LADA 4×4 в новом поколении появится не раньше, чем через 3 года. Однако, до сих пор не решено, какая именно платформа будет положена в основу транспортного средства.

Стоит отметить, что данную информацию официально подтвердил глава компании АвтоВАЗ. При этом, он также уточнил, что выход новой генерации отнюдь не подразумевает, что актуальную перестанут выпускать. Хотя, точное решение по этому поводу ещё не было принято.

Кроме того, стало известно, что сейчас лучшие инженеры фирмы разрабатывают пакет рестайлинговых изменений для универсала Largus, появление которого также ожидается примерно через 2-3 года. В целом же предприятие планирует выпустить в течение ближайших 7 лет 8 принципиально новых автомобилей, а также 9 обновлённых. Таким образом, приверженцы отечественного автопроизводители смело могут рассчитывать на 2 новинки в год.