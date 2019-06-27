Mitsubishi возродит Lancer Evolution, но с мотором Renault

Японцы из Mitsubishi сообщили о намерении возрождения своей легендарной «заряженной» модели – Lancer Evolution. В интервью нашим коллегам из британского издания Autocar представители бренда подтвердили, что новинка будет выпущена в рамках совместного проекта внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Новый «Лансер Эволюшн» спроектируют на архитектуре последней генерации хот-хэтча Renault Megane R.S – CMF-C/D F4, что заставит использовать под капотом автомобиля 2-литрового бензинового турбированного агрегата от «Мегана R.S» и его роботизированной коробки передач.

Что касается самой Mitsubishi, то она займется созданием для возрожденного Lancer Evolution фирменной системы полного привода S-AWC. Кроме того, известно, что автомобиль появится в двух типах кузовов – хэтчбек и седан.

Ждать появления нового Lancer Evolution в продаже в ближайшее время – не стоит. Предварительная дата выхода автомобиля – 2022 год, после появления «гражданского» Lancer нового поколения, унифицированного с Megane.

Напомним, что компания Mitsubishi занималась производством «заряженных» седанов Lancer Evolution с 1992 по 2016 годы. В 2017 году японцы представили электрический кроссовер под названием e-Evolution.