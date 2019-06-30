Какие праворульные автомобили исчезнут из России?

Близится знаменательная дата для поклонников праворульных автомобилей – 1 июля. Именно в этот день в ступит в закон по запрету на ввоз праворульного транспорта, но какие автомобили в итоге сильнее затронет данный запрет?

На сегодняшний день абсолютно точно известно, что в Россию полностью запретят ввоз всего праворульного транспорта, количество посадочных мест в котором превышает восемь. В этот список входят как минивэны, так и микроавтобусы.

Также под запрет попадут: автобусы, самосвалы, грузовики с манипуляторами и рефрижераторы, имеющие правостороннее расположение рулевого колеса. При этом о том, будет ли разрешено эксплуатировать такие же машины, уже ввезенные в страну, в законе нет ни слова.

Что касается обычных праворульных легковушек, то формально их ввоз в Россию запрещать пока не собираются, однако сделать это станет заметно сложнее, чем раньше.

С 1 июля для того, чтобы успешно ввезти в страну и начать эксплуатировать «пруль» для личного пользования его будущему владельцу придется оформить индивидуальный сертификат, подтверждающий, что машина является безопасной для езды по российским дорогам и соответствует всем ГОСТам. Выдавать такие сертификаты будут спецлаборатории, которых в России сейчас крайне мало.

Постепенное усложнение процедуры ввоза праворульных автомобилей, по мнению экспертов, является тенденцией и будет продолжено. Направлены эти изменения в первую очередь на постепенный отход российских покупателей от эксплуатации «праворулек», которые, по заключению тех же экспертов, менее безопасны, чем леворульные автомобили.