Тот же «Сузуки», только в профиль: Toyota Glanza оказалась копией Suzuki Baleno

Компания Toyota готовится к старту продаж на глобальных рынках своего нового хэтчбека под названием Glanza. Первой страной, где появится новинка, станет Индия. Дилеры начнут прием заказов на эту модель уже в июне.

Накануне в Сети был рассекречен экстерьер и интерьер автомобиля, которые сразу же подверглись критики со стороны поклонников «Тойоты» в социальных сетях.

Тот факт, что новую Glanza от Toyota спроектируют на базе Suzuki Baleno, не держался в секрете. Тем не менее, ожидалось, что «тойотовский» хэтчбек получит хоть какие-то индивидуальные черты по сравнению с «Сузуки». По итогу оказалось, что Glanza является практически полноценной копией Baleno за исключением лишь узора решетки радиатора и эмблем.

Напомним, что ранее в Toyota рассказали о техническом оснащении новой Glanza, которое также не отличается уникальностью.

Приводить в движение 5-дверку будет бензиновый 1,2-литровый агрегат Suzuki Baleno, выдающий 83 лошадиные силы при 113 Нм момента. Связку двигателю составит 5-ступенчатая МКПП или вариатор.

Ожидается, что продавать новую Toyota Glanza будут дороже, чем Suzuki Baleno, за который сейчас в Индии просят от 546 тысяч 300 рупий или 506 тысяч рублей по нынешнему курсу.