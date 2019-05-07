Продал «Весту», купил Skoda Rapid и не жалею

Отзыв владельца Lada Vesta (2017 г.в)

Всем доброго дня суток. Был обладателем «чудесного» автомобиля Lada Vesta на протяжении нескольких лет и хочу поделиться некоторыми соображениями о нем. От машины в итоге избавился, сменив ее на Skoda Rapid, но обо всем по порядку.

Приобрел «Весту» в 2017 году. До этого была «Гранта» с которой и сравнивал первоначально «Весту». Сев за руль на тест-драйве у дилера сразу понял, что это «вещь», в салоне много места, дизайн, материалы получше, более комфортная и больше похожа на автомобиль, чем мое предыдущее «корытце». Было решено брать, тем более, что на то время суммы на иномарку не набиралось.

Первое, что сразу заметил в процессе эксплуатации, особенно по трассе, 1,6-литрового «двигла» явно не хватает, чтобы комфортно обгонять, а в городе к коробке АМТ пришлось долго привыкать, работала она как-то нервно и нелогично, щелкая передачи туда-сюда, когда в этом нет необходимости, что сопровождалось рывками – то еще удовольствие скажу я вам. Тем не менее, со временем я привык к этой особенности и эта ситуация стала уже меньше меня раздражать.

Уже на втором ТО приговорили передние стойки и стойки стабилизаторов, чему был очень удивлен, учитывая, что стараюсь объезжать ямы, да и пробег был смешной. Откатал почти два года, подкопил деньжат, продал «Весту» и решил брать что-то другое. Выбор пал на Рапид. Пришел к дилеру, прокатился на нем и, простите за выражение, «офигел», насколько он на голову выше «Весты». Машина лучше во-всем, в особенности в плане комфорта и качества материалов, а 1,6-литровый мотор тянет явно не только не хуже, чем «вестовский», но гораздо лучше, хотя разница между ними всего 4 «лошади». Шумка у чеха тоже лучше, как и плавность хода с энергоемкостью подвески.

В итоге купил Шкоду и еще ни разу не пожалел о том, что избавился от «Весты». Оказалось действительно, как говорится: «все познается в сравнении».

Автомобиль: Lada Vesta

Год выпуска: 2017

Пробег на момент написания отзыва: 44294 км

Кузов: седан

Двигатель: 1,6

Мощность двигателя: 106 л.с.

Тип топлива: бензин

Тип трансмиссии: робот (АМТ)

Расположение руля: слева

Автор: Евгений

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