Кроссовер Volkswagen Tharu будут собирать в России

Компания Volkswagen в рамках презентации своего нового кроссовера Tharu в Аргентине назвала рынки, где будет осуществляться сборка этой модели. Среди них оказалась и Россия. По предварительным данным, производство этих автомобилей будет вестись на мощностях завода в Нижнем Новгороде с 2020 года.

Кроссовер построен на платформе MQB, которая лежит в основе длиннобазного Skoda Karoq L. Длина автомобиля составит 4450 мм, ширина – 1840 мм, а высота – 1630 мм. Размер колесной базы равен 2680 мм.

На китайском авторынке кроссовер уже продается. Для покупателей Tharu доступен с 1,2-литровым бензиновым агрегатом на 116 лошадиных сил, а также со 150-сильным 1,4-литровым мотором. Также в линейку двигателей этой модели входит 2-литровый 190-сильный мотор. Связку им всем осуществляет 7-диапазонная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Привод – только передний.