Кроссовер Hyundai Venue оказался дешевле «Креты» и «Соляриса»

Накануне редакция Daily-Motor.Ru сообщала о том, что компания Hyundai вывела на индийский авторынок свой самый бюджетный кроссовер – Venue. Несмотря на то, что предполагалось, что новинка будет дешевле Hyundai Creta, ее ценник в хорошем смысле удивил, поскольку автомобиль оказался доступнее не только «Креты», но и бюджетного седана Hyundai Verna (он же «Солярис»).

Так, за базовую комплектацию кроссовера Venue с 1,2-литровым бензиновым мотором просят от 650 тысяч индийский рупий до 720 тысяч рупий (605 – 668 рублей по актуальному курсу). Дизельный кроссовер оценен в сумму от 775 до 1 миллиона 84 тысяч рупий, что эквивалентно 719 – 1 миллиону рублей. С бензиновым турбированным агрегатом за Venue придется заплатить от 821 тысячи рупий до 1 миллиона 110 тысяч 500 рупий (761 – 1 миллион 30 тысяч рублей).

Для сравнения за Hyundai Creta в Индии просят от 960 тысяч рупий (890 тысяч рублей), а седан Hyundai Verna (Solaris) продается за минимум 809 тысяч рупий или 750 тысяч рублей.