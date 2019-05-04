Дешевый кроссовер Hyundai Venue установил рекорд по количеству заказов за день

Второго мая компания Hyundai начала прием предварительных заказов в Индии на свой самый доступный кроссовер – «паркетник» Venue. По информации издания ICN, новая модель южнокорейцев сразу же установила рекорд по количеству собранных заказов за один день – получив более двух тысяч заявок. Отметим, что при формировании заявки у дилера покупателям необходимо заплатить первоначальный взнос в размере 21 тысячи рупий или 20 тысяч рублей по актуальному курсу.

По мнению экспертов, на индийском авторынке новый бюджетный кроссовер «Хендэ» имеет все шансы навязать серьезную конкуренцию лидерам этого сегмента: Maruti Vitara Brezza, Tata Nexon, Ford EcoSport и Mahindra XUV300.

Автомобиль предлагается в четырех комплектациях, с двумя бензиновыми моторами и одним дизельным. В качестве первых двух выступают 1,2-литровый «атмосферник» и 1-литровый турбоагрегаты на 83 и 118 лошадиных сил соответственно, а в качестве третьего – 1,4-литровый двигатель на 89 «лошадок». Связку им составляют 5-ступенчатая МКПП, 6-скоростная «механика» и 7-диапазонный «робот», доступный только для бензинового 1-литрового мотора.

Напомним, что базовую комплектацию Hyundai Venue в Индии просят от 800 тысяч рупий или 750 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.