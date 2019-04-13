«Русский Прадо» от «УАЗа» – известны первые подробности

Редакция Daily-Motor.Ru в начале апреля уже сообщала о планах компании «УАЗ» по выпуску отечественной альтернативы японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Проект автомобиля уже окрестили «Русским Прадо». На днях в прессе появились первые подробности относительно этой новинки.

Согласно данным портала «Дром», разработкой «Русского Прадо» займется Центр компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ). Он же принимал участие в создании Единой модульной платформы для автомобилей премиальной марки Aurus (проект «Кортеж»).

Внедорожник получит рамную конструкцию и будет представлен в 2020 году. В основу автомобиля ляжет новая пространственная рама, отвечающая более жестким требованиям пассивной безопасности. Передняя подвеска будет независимой пружинной, а задняя – зависимой пружинной. Лонжероны рамы получат более широкое сечение, в то время как сама рама в случае аварии будет складываться и поглощать энергию от удара. Инженеры «УАЗа» рассчитывают на то, что «Русский Прадо» сможет заработать в фронтальном краш-тесте по версии Euro NCAP не менее 6,3 баллов.

Дизайн внедорожника будет выполнен с учетом снижения показателя травмоопастности для пешеходов, а на дверце багажного отделения не будет запасного колеса в отличии от нынешнего «Патриота».

Под капот автомобиля планируется установка турбмоторов ЗМЗ, разрабатываемых при сотрудничестве немецких инженеров FEV. Для новинки также будут доступны бюджетные атмосферные агрегаты на 145 лошадиных сил.

Информации относительно возможных цен на «Русский Prado» – пока нет.