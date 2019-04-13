Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

Компания «АвтоВАЗ» приступила к тестовым испытаниям новой версии своего бестселлера – седана Lada Vesta, оснащенного бесступенчатой вариаторной трансмиссией. Один из прототипов таких машин на днях был заснят на дорогах Тольятти. Эксклюзивные снимки автомобиля были выложены в группе «Лада Веста | Lada Vesta» в социальной сети VK.

Определить, что на сделанных фотографиях представлена «Веста» с вариатором, несложно – достаточно взглянуть на форму ручки селектора трансмиссии, а также на сами режимы. Как и положено бесступенчатому «автомату», трансмиссия, установленная на тестовой Vesta, имеет два режима – автоматический (4 положения от P до D), а также ручной (переключения с повышенной на пониженную передачу и наоборот).

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году. Автомобиль оборудован 1,6-литровым двигателем Nissan HR16 на 114 лошадиных сил, сочетающимся с вариатором Jatco JF015E.

Ожидается, что серийная сборка Lada Vesta с вариатором начнется в декабре этого года, а ее продажи стартуют не раньше первого квартала 2020-го.

Не исключено, что спустя некоторое время японский вариатор Jatco получит и городской хэтчбек Lada XRay.