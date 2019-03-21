Toyota Corolla и RAV4 превратят в новые модели Suzuki

Стали известны новые подробности условий партнерства компаний Toyota и Suzuki, меморандум о сотрудничестве которых был подписан в начале 2017 года.

Компания Suzuki получит от Toyota ее гибридные силовые установки, а также будет продавать в Европе новые электрические модели, разработанные на платформах кроссовера RAV4 и универсала Corolla Touring Sports. Более того, эти автомобили будут реализовываться под собственными эмблемами “Сузуки”. При этом сборкой данных машин будет заниматься сама Toyota. Старт производства запланирован на конец 2020 года. Информации о том, получат ли электрические модели Suzuki на базе машин Toyota оригинальный дизайн, пока неизвестно.

Что касается Suzuki, то она в рамках сотрудничества предоставит Toyota свои новые двигатели для компакт-каров. Сборка моторов будет вестись на заводе «Тойота» в Польше. Данных о том, о каких моторах идет речь, пока нет.

Из более отдаленной перспективы стоит выделить планы двух марок по созданию единого вэна C-класса, который обе компании будут продавать на индийском авторынке.