Состоялась европейская премьера российского бренда Aurus

Российская премиальная марка Aurus, основанная в рамках государственного проекта «Кортеж», официально дебютировала в Европе. Премьера бренда состоялась в рамках дня-открытия автомобильного салона в Женеве (Geneva Motor Show-2019).

На выставочном стенде «Аурус» европейской аудитории были представлены седан Senat S600 и его длиннобазная бронированная версия L700.

Обе модели укомплектованы гибридным силовым агрегатом на базе ДВС с рабочим объемом в 4,4-литра, работающим с 40-сильным электрическим двигателем и 9-диапазонной автоматической трансмиссией.

Прием заказов на седаны Senat был дан еще 18 февраля. Первые товарные автомобили доберутся до своих покупателей летом 2020 года.