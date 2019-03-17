Названы самые дешевые иномарки в России

Редакция Daily-Motor.Ru, основываясь на информации, заявленной автопроизводителями в их прайс-листах, составила пятерку самых дешевых иномарок на российском авторынке.

Первая позиция этого ТОП-а, как и в предыдущем месяце, досталась 4-дверке Datsun on-DO с 480 тысячами рублей за базовую комплектацию.

Вторым и третьим с уходом с российского рынка китайского хэтчбека Brilliance H230 стали Renault Logan и Renault Sandero – цены базовых версий этих моделей в дореформенном варианте начинаются от 534 тысяч рублей.

Четвертое место занял еще один Datsun – хэтчбек mi-DO, за который просят от 545 тысяч рублей за стартовую комплектацию Trust 1.

ТОП-5 замыкает южнокорейский сити-кар Kia Picanto с начальной ценой от 579 тысяч 900 рублей.