Названа цена Chevrolet Niva с «парящим» экраном мультимедии в салоне

Вчера, 28 марта, редакция Daily-Motor.Ru сообщала о том, что компания «GM-АвтоВАЗ» планирует выпустить модернизированную версию внедорожника Chevrolet Niva. Более того, в Сети появились фотографии обновленного интерьера автомобиля, которые разместил портал «Drom».

Согласно информации, полученной от представителей американско-российского совместного предприятия, на выложенных в Сеть снимках представлена заводская модернизация «Шнивы», а в таком исполнении, как на фотографиях, будет продаваться новая комплектация этой модели под названием GLC Multimedia, пишет «РГ». Более того, названа стоимость этой версии «Шевроле Нивы» – стоимость внедорожника с так называемым «парящим» экраном составит 810 тысяч рублей.

Кроме монитора обновленная Chevrolet Niva обзаведется камерой заднего вида и навигатором Navitel.

Что касается экстерьера новой «Шнивы», то он также получит ряд перемен, в числе которых значится модернизация передней части кузова, где появится новый бампер, крылья и капот.

Ожидается, что презентация новой Chevrolet Niva состоится уже в ближайшее время.