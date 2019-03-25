Ferrari готовит к дебюту особый суперкар

Компания Ferrari анонсировала презентацию своего особого суперкара под названием Prototipo. Автомобиль создан по заказу компании Blackbird Concessionaires, являющейся дилером итальянской марки в Гонконге.

Дебют уникальной машины, согласно опубликованному тизеру, состоится уже сегодня, 25 марта. В подписи к выложенному анонсу указано: «Ferrari&me. Monday» (Феррари и я. Понедельник).

Никаких технических данных о данной модели пока нет. Вероятно, суперкар построен на базе LaFerrari.

Предполагается, что новинка будет представлять собой трековый автомобиль, оснащенный крупным задним крылом и колесами с центральным креплением.

Представители Ferrari называют данный проект «самым экстремальным спецпроектом от «Феррари» на сегодняшний день».