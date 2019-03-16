Dongfeng получил ОТТС для второго кроссовера для России

Китайская Dongfeng сертифицировала для российского авторынка новый кроссовер. Новинка под названием AX4 получила сертификат Одобрения типа транспортного средства, что позволяет начать ее продажи в стране уже в ближайшем будущем.

Согласно документу, в России новый DFM AX4 будут продавать с двумя вариантами двигателей – 1,6-литровым «атмосферником» на 117 лошадиных сил и 1,4-литровым турбированным агрегатом на 133 «лошадки». Связку первому составляет 5-ступенчатая МКПП и «робот», а второму – только роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

Поставки новинки будут осуществляться напрямую с завода Dongfeng в Китае. Локализации производства автомобиля в России пока не планируется.

Напомним, что на сегодняшний день в линейке DFM в России имеется только один кроссовер – это модель AX7.