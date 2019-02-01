Завод Haval в Тульской области готов к серийному запуску

Как стало известно Daily-Motor.Ru от официальных представителей российского офиса компании Haval, строящийся завод китайской марки в Тульской области готовится к скорому запуску на своих мощностях серийного производства внедорожников.

По нашей информации, первая партия серийных комплектующих F7 из Китая уже находится в пути. Ориентировочная дата их прибытия на предприятие в РФ – начало февраля.

Напомним, что завод компании Haval, входящей в концерн Great Wall и занимающейся продажами исключительно автомобилей сегмента SUV, расположен в индустриальном парке «Узловая» под Тулой. Предприятие уже работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства, которое должно начаться уже в апреле-мае этого года.

В конце 2018 года Daily-Motor.Ru сообщал о планах марки начать в новом году продажи в России двух своих новых кроссоверов, представленных до этого на автосалоне в Москве (ММАС-2018). Это рамный внедорожник Haval H9 и новый Haval H7.