«Заряженная» Lada Vesta Sport для полиции. Первые фото

Недавно вышедшая в продажу «заряженная» версия седана Lada Vesta с приставкой Sport начала поступать в распоряжение МВД РФ. Первые автомобили с наклейками «Полиция» и специальным сигналом на крыше были замечены сегодня, 7 февраля, на автовозе на въезде в Тольятти.

«Полицейская» версия Vesta Sport отличается от «гражданской» наличием значка 1,8 на крышке багажного отделения, а также голубой окантовкой диффузора вместо красной.

По предварительной информации, приводить в движение Lada Vesta Sport для полиции будет 1,8-литровый двигатель, выдающий 180 лошадиных сил, что на 35 «лошадок» больше, чем выдает «гражданская» модификация «Веста Спорт». Пару мотору составляет 5-ступенчатая механическая трансмиссия с усиленными приводами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Полиция занялась спортом! #vestasport Публикация от Лада Веста клуб (@lada_vesta_club) 6 Фев 2019 в 6:30 PST



Напомним, что седан Lada Vesta Sport вышел в продажу 31 января 2019 года. Автомобиль продают в безальтернативной комплектации Luxe по цене от 1 миллиона 9 тысяч 900 рублей.