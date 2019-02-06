Volkswagen готовит «заряженный» кроссовер T-ROC R

Компания Volkswagen анонсировала выпуск «заряженной» версии своего кроссовера T-ROC. Новинка получит к своему названию приставку R.

«Горячая» модификация самого компактного «паркетника» в линейке Volkswagen уже вышла на первые тестовые испытания. На днях автомобиль был замечен во время обкатки по автодрому Нюрбургринг («Северная петля»).

Несмотря на то, что кузов кроссовера обтянут камуфляжной пленкой, можно заметить, что «заряженный» T-ROC R получит четыре патрубка выхлопа, 19-дюймовые колеса и передний бампер с крупными воздухозаборниками.

По предварительным данным, оснащать T-ROC R будут 2-литровым турбированным 4-цилиндровым агрегатом на 310 лошадиных сил. Пару ему составит 7-диапазонная роботизированная трансмиссия и система полного привода.